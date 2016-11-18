Подозреваемого в убийстве работника СИЗО задержали на границе с Россией

Сотрудники полиции задержали в Харьковской области мужчину, который подозревается в убийстве работника следственного изолятора 16 сентября в Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Согласно информации, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый - 49-летний житель Мариуполя Донецкой области. Мужчина был ранее судим.

"Его задержали оперативные работники и следователи полиции Ровенской области при пересечении государственной границы с территории РФ в Украину. За убийство подсудимому грозит до 15 лет или пожизненное заключение ", - сообщили в пресс-службе.

Как известно, тело 37-летнего жителя Ровно с восемью огнестрельными ранениями обнаружили на шестом этаже многоэтажки на улице Видинская еще 16 сентября.

Возле застреленного работника СИЗО обнаружили пистолет с глушителем и восемь гильз.

Украинская правда