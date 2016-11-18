Підозрюваного у вбивстві працівника СІЗО затримали на кордоні з Росією

Співробітники поліції затримали у Харківській області чоловіка, який підозрюється у вбивстві працівника слідчого ізолятора 16 вересня у Рівному.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Згідно з інформацією, суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваний — 49-річний житель Маріуполя Донецької області. Чоловік раніше судимий.

"Його затримали оперативні працівники та слідчі поліції Рівненщини під час перетину державного кордону з території РФ до України. За вбивство підсудному загрожує до 15 років або довічне ув’язнення", - повідомили у прес-службі.

Як відомо, тіло 37-річного рівнянина із вісьма вогнепальними пораненнями виявили на шостому поверсі багатоповерхівки на вулиці Відінська ще 16 вересня.

Біля застреленого працівника СІЗО виявили пістолет з глушником та вісім гільз.

Українська правда