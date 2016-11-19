РФ восстановила в Крыму ракетный комплекс "Утес"

В оккупированном Крыму был восстановлен дивизион шахтного берегового ракетного комплекса "Утес".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Предполагается, что возрожденный комплекс проведет несколько пусков ракет с тем, чтобы доказать его жизнеспособность. В дальнейшем на его базе предполагается развернуть ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования", - заявил собеседник агентства.

Ранее источник сообщал, что РФ к 2020 году может развернуть в Крыму первый береговой ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования.

"Он будет использовать как ныне существующие противокорабельные "Яхонты", так и разрабатываемые в настоящее время перспективные варианты ракет, которые будут способны уничтожать любую цель, находящуюся в акватории Черного моря", - сказал он.

По его оценке, шахтный способ размещения "Бастиона" значительно повысит боевую устойчивость комплекса.

Комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Яхонт". Ракета имеет загоризонтную дальность стрельбы. В ней реализован принцип "выстрелил - забыл".

"Яхонт" способен поражать цели на расстоянии 300 км и нести боеголовку весом более 200 кг.