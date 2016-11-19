РФ відновила в Криму ракетний комплекс "Утес"

00
0
Субота, 19 листопада 2016, 02:02

В окупованому Криму був відновлений дивізіон шахтного берегового ракетного комплексу "Утес".

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

"Передбачається, що відроджений комплекс проведе декілька пусків ракет з тим, щоб довести його життєздатність. Надалі на його базі передбачається розгорнути ракетний комплекс "Бастіон" шахтного базування", - заявив співрозмовник агентства.

Раніше джерело повідомляло, що РФ до 2020 року може розгорнути в Криму перший береговий ракетний комплекс "Бастіон" шахтного базування.

"Він буде використовувати як нині існуючі протикорабельні" Яхонт ", так і перспективні варіанти ракет, що розробляються в даний час, які будуть здатні знищувати будь-яку ціль, що знаходиться в акваторії Чорного моря", - сказало воно.

За його оцінкою, шахтний спосіб розміщення "Бастіону" значно підвищить бойову стійкість комплексу.

Комплекс "Бастіон" призначений для захисту морського узбережжя протяжністю понад 600 км і поразки надводних кораблів різних класів і типів, що діють у складі десантних з'єднань, конвоїв, корабельних і авіаносних ударних груп, а також одиночних кораблів і наземних радіоконтрастних цілей в умовах інтенсивної вогневої і радіоелектронної протидії.

Боєкомплект одного комплексу може включати до 36 ракет "Яхонт". Ракета має заобрійну дальність стрільби. У ній реалізований принцип "вистрілив - забув".

"Яхонт" здатний вражати цілі на відстані 300 км і нести боєголовку вагою понад 200 кг.

Теми: Крим анексія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Окупанти затримали вже 21 кримського татарина – Чубаров 18 листопада 2016, 15:20
Трампу пропонують стратегію з України: Крим – в РФ, Донбас – status quo 18 листопада 2016, 12:15
Резолюція ООН по Криму забороняє РФ брати кримчан в армію - Клімкін 18 листопада 2016, 11:48
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В АП отримали виклик Порошенка на допит у справі Євромайдану
Суд не обрав запобіжного заходу "беркутівцю", який стріляв у мітингувальників
Главу Рахункової палати відправили під домашній арешт
Суд постановив вважати сина Януковича непричетним до розстрілів Майдану
Усі новини
Афіша на 18-20 листопада

Відкриття клубу Casino, Graffiti meetup, багато концертів...

Мапа

Україна опинилася серед найнебезпечніших місць для туризму 2017 року