РФ відновила в Криму ракетний комплекс "Утес"

В окупованому Криму був відновлений дивізіон шахтного берегового ракетного комплексу "Утес".

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

"Передбачається, що відроджений комплекс проведе декілька пусків ракет з тим, щоб довести його життєздатність. Надалі на його базі передбачається розгорнути ракетний комплекс "Бастіон" шахтного базування", - заявив співрозмовник агентства.

Раніше джерело повідомляло, що РФ до 2020 року може розгорнути в Криму перший береговий ракетний комплекс "Бастіон" шахтного базування.

"Він буде використовувати як нині існуючі протикорабельні" Яхонт ", так і перспективні варіанти ракет, що розробляються в даний час, які будуть здатні знищувати будь-яку ціль, що знаходиться в акваторії Чорного моря", - сказало воно.

За його оцінкою, шахтний спосіб розміщення "Бастіону" значно підвищить бойову стійкість комплексу.

Комплекс "Бастіон" призначений для захисту морського узбережжя протяжністю понад 600 км і поразки надводних кораблів різних класів і типів, що діють у складі десантних з'єднань, конвоїв, корабельних і авіаносних ударних груп, а також одиночних кораблів і наземних радіоконтрастних цілей в умовах інтенсивної вогневої і радіоелектронної протидії.

Боєкомплект одного комплексу може включати до 36 ракет "Яхонт". Ракета має заобрійну дальність стрільби. У ній реалізований принцип "вистрілив - забув".

"Яхонт" здатний вражати цілі на відстані 300 км і нести боєголовку вагою понад 200 кг.