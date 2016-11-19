Суд продлил арест россиянина, обвиняемого по делу о событиях 2 мая

Малиновский районный суд г.Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил еще на 30 дней срок содержания под стражей одному из обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе россиянину Максиму Сакауову.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Также суд вновь рассмотрел ходатайство об отводе судьи Алексея Старикова, который пришел вместо ушедшего на больничный Сергея Журика. Ходатайство суд решил отклонить.

Очередное заседание по данному делу суд назначил на 24 ноября 2016 года.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.