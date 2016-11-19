В Средиземном море за год погибли более 4 тысяч мигрантов

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Суббота, 19 ноября 2016, 04:42

С начала года в Средиземном море утонули 4636 мигрантов - это на тысячу больше, чем за такой же период прошлого года.

Об этом сообщили в Международной организации по миграции, передает ВВС.

На этой неделе утонули, по меньшей мере, 365 мигрантов.

При этом мигрантов, прибывших в Европу по морю, пока насчитывается около 344 тысяч (в ноябре прошлого года их было уже 727 тысяч).

Мигранты, в основном из Западной Африки, пытаются добраться до итальянских островов на ветхих резиновых лодках, чтобы попасть в Европу, где у них есть слабая надежда на получение убежища.

Темы: миграция
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