У Середземному морі за рік загинули більше 4 тисяч мігрантів

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Субота, 19 листопада 2016, 04:42

З початку року в Середземному морі потонули 4636 мігрантів - це на тисячу більше, ніж за такий же період минулого року.

Про це повідомили в Міжнародній організації з міграції, передає ВВС.

На цьому тижні потонули, щонайменше, 365 мігрантів.

При цьому мігрантів, які прибули в Європу по морю, поки налічується близько 344 тисяч (в листопаді минулого року їх було вже 727 тисяч).

Мігранти, в основному із Західної Африки, намагаються дістатися до італійських островів на старих гумових човнах, щоб потрапити в Європу, де у них є слабка надія на отримання притулку.

Теми: міграція
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