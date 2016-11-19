Сутки в АТО: 46 обстрелов, боевики били из минометов и танков
За прошедшие сутки в зоне АТО боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из оружия, запрещенного минскими договоренностями.
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики вели огонь по украинским позициям в районе Водяного, Новотроицкого, Красногоровки, Широкино, Талаковки и Павлополя.
Красногоровка попала также под огонь 152 миллиметровой артиллерии, а в районе Широкино и Березового огонь вели бронетранспортеры. По Широкино несколько раз стрелял танк. Из гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия боевики обстреляли Марьинку, Павлополь, Талаковку.
На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Крымскому и Желтому. По Станице Луганской помимо прочего вооружения стрелял снайпер.
На Донецком направлении террористы из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли Луганское и Авдеевку.
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