Сутки в АТО: 46 обстрелов, боевики били из минометов и танков

За прошедшие сутки в зоне АТО боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики вели огонь по украинским позициям в районе Водяного, Новотроицкого, Красногоровки, Широкино, Талаковки и Павлополя.

Красногоровка попала также под огонь 152 миллиметровой артиллерии, а в районе Широкино и Березового огонь вели бронетранспортеры. По Широкино несколько раз стрелял танк. Из гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия боевики обстреляли Марьинку, Павлополь, Талаковку.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Крымскому и Желтому. По Станице Луганской помимо прочего вооружения стрелял снайпер.

На Донецком направлении террористы из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли Луганское и Авдеевку.