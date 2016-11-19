Сутки в АТО: 46 обстрелов, боевики били из минометов и танков

00
0
Суббота, 19 ноября 2016, 06:47

За прошедшие сутки в зоне АТО боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики вели огонь по украинским позициям в районе Водяного, Новотроицкого, Красногоровки, Широкино, Талаковки и Павлополя.

Красногоровка попала также под огонь 152 миллиметровой артиллерии, а в районе Широкино и Березового огонь вели бронетранспортеры. По Широкино несколько раз стрелял танк. Из гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия боевики обстреляли Марьинку, Павлополь, Талаковку.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Крымскому и Желтому. По Станице Луганской помимо прочего вооружения стрелял снайпер.

На Донецком направлении террористы из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли Луганское и Авдеевку.

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
С помощью ДНК-экспертизы идентифицировали 450 погибших в АТО 19 ноября 2016, 06:08
Пограничники нашли в авто в КПВВ на Донбассе 7 кг денег 19 ноября 2016, 03:31
Боевики в пятницу стреляли преимущественно из запрещенного вооружения 18 ноября 2016, 18:43
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Умеров: За собрания Меджлиса "власти" Крыма будут открывать дела
В АП получили вызов Порошенко на допрос по делу Евромайдана
Суд не избрал меру пресечения "беркутовцу", который стрелял в митингующих
Главу Счетной палаты отправили под домашний арест
Все новости
Истории о бизнесе

Почему украинскую косметику PeNa хранят только в холодильнике

Деньги партий

"Самопомощь" получит почти 20 миллионов гривен за гендерную квоту