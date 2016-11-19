Страны ООН решили отказаться от угля

Участники конференции ООН по защите климата выработали план действий по реализации Парижского соглашения по климату, подписанного в декабре 2015 года.

Об этом сообщает DW.

Среди наиболее важных решений значится полный отказ от угля.

48 стран, которые особо страдают от изменений климата, хотели бы "как можно скорее" - не позднее 2050 года - полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Делается это в целях не допустить глобального потепления более, чем на 1,5 градуса. Эти цифры указаны и в Парижском соглашении, но считаются трудновыполнимыми.

Также по инициативе Германии будет создан небольшой партнерский офис в Вашингтоне, где будут оказываться консультационные услуги странам, не имеющим достаточного опыта в защите климата. По словам министра охраны окружающей среды ФРГ Барбары Хендрикс, 150 стран на планете еще ни разу не разрабатывали планов по защите климата.

Также участники конференции обратились к будущему президенту США Дональду Трампу с призывом не выходить из Парижского соглашения. Международное сообщество ведет "великую битву за будущее нашей планеты", заявил глава МИД Марокко Салахэддин Мезуар, возглавляющий оргкомитет Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата.

"Мы обращаемся к вашему прагматизму и чувству долга", - пояснил он, имея в виду Трампа.

Во время предвыборной кампании кандидат от республиканцев неоднократно заявлял, что в случае своего избрания откажется от Парижских соглашений. По его словам, глобальное потепление - это мистификация.