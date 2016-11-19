Країни ООН вирішили відмовитися від вугілля

Учасники конференції ООН з питань захисту клімату виробили план дій по реалізації Паризької угоди по клімату, підписаної в грудні 2015 року.

Про це повідомляє DW.

Серед найбільш важливих рішень значиться повна відмова від вугілля.

48 країн, які особливо страждають від змін клімату, хотіли б "якомога швидше" - не пізніше 2050 року - повністю перейти на відновлювані джерела енергії. Робиться це з метою не допустити глобального потепління більше, ніж на 1,5 градуса. Ці цифри вказані і в Паризькій угоді, але вважаються складними.

Також з ініціативи Німеччини буде створений невеликий партнерський офіс у Вашингтоні, де будуть надаватися консультаційні послуги країнам, які не мають достатнього досвіду в захисті клімату. За словами міністра охорони навколишнього середовища ФРН Барбари Хендрікс, 150 країн на планеті ще жодного разу не розробляли планів щодо захисту клімату.

Також учасники конференції звернулися до майбутнього президента США Дональда Трампа із закликом не виходити з Паризького угоди.

Міжнародне співтовариство веде "велику битву за майбутнє нашої планети", заявив глава МЗС Марокко Салахеддін Мезуар, який очолює оргкомітет Всесвітньої конференції ООН з питань зміни клімату.

"Ми звертаємося до вашого прагматизму і почуття обов'язку", - пояснив він, маючи на увазі Трампа.

Під час передвиборної кампанії кандидат від республіканців неодноразово заявляв, що в разі свого обрання відмовиться від Паризьких угод. За його словами, глобальне потепління - це містифікація.