Кабмин решил, как в Украине отметят годовщину Революции Достоинства

Правительство утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию Дня достоинства и Свободы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, 21 ноября в Киеве и других населенных пунктах Украины состоятся мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, нардепов, участников революционных событий в Украине в 2004, 2013- 2014 гг, участников АТО, представителей общественных объединений, волонтерских движений, молодежи и духовенства.

"В этот день состоится возложение цветов к памятникам и памятным знакам Героям Небесной Сотни, павших участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

В Киеве на местах, где происходили основные революционные события 2013-2014 гг, будет установлена система информационно-навигационных стендов "Местами Революции Достоинства".

В ноябре-декабре будут проведены круглые столы, лекции и дискуссии о массовых акциях гражданского протеста в Украине, которые происходили в ноябре 2013 года - феврале 2014 года, их значение в развитии гражданского общества и борьбе за права и свободы.

"Также состоятся тематические выставки, вечера и другие культурные мероприятия в память об участниках революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни. Украинский институт национальной памяти подготовит и представит мультимедийный информационно-выставочный проект "Отважные: наши герои", - сообщили в Минкульте.

Зарубежные дипучреждения Украины проведут памятные мероприятия, посвященные подвигу участников Революции Достоинства и увековечению памяти Героев Небесной Сотни, в частности при участии представителей украинской общественности за рубежом.

Украинская правда