Кабмін вирішив, як в Україні відзначать річницю Революції Гідності
Уряд затвердив план заходів з підготовки та відзначення Дня гідності та Свободи.
Як повідомили у прес-службі Міністерства культури, 21 листопада у Києві та інших населених пунктах України відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи за участі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, нардепів, учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників АТО, представників громадських об’єднань, волонтерських рухів, молоді та духовенства.
"У цей день відбудеться покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні, полеглих учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях", - зазначено у повідомленні.
У Києві на місцях, де відбувалися основні революційні події 2013-2014 рр, буде встановлено систему інформаційно-навігаційних стендів "Місцями Революції Гідності".
Упродовж листопада – грудня 2016 року будуть проведені круглі столи, лекції та дискусії про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, їх значення у розвитку громадянського суспільства та боротьбі за права і свободи.
"Також відбудуться тематичні виставки, вечори та інші мистецькі заходи із вшанування учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Український інститут національної пам’яті підготує та представить мультимедійний інформаційно-виставковий проект "Відважні: наші герої", - повідомили у Мінкульті.
Закордонні дипломатичні установи України проведуть пам’ятні заходи із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, зокрема за участю представників української громадськості за кордоном.
Українська правда
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