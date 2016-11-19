Трамп заплатит $1 миллион штрафа за нарушение законов в сфере образования

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Суббота, 19 ноября 2016, 10:53

Новоизбранный президент США Дональд Трамп согласился удовлетворить три судебных иска на сумму 25 миллионов долларов по делу "Университета Трампа", который больше не функционирует.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на генпрокурора Нью-Йорка Эрика Шнейдермана.

"Соглашение об урегулировании претензий на $25 млн - потрясающая уступка Дональда Трампа и значимая победа для более 6 тыс. жертв его шарлатанского университета", - заявил Шнейдерман.

Согласно сообщению, каждая из "жертв" получит компенсацию, а сам Трамп выплатит до $1 миллиона в качестве штрафов в штате Нью-Йорк за нарушение законов в области образования, добавил Шнейдерман.

Адвокаты Трампа пока не комментируют ситуацию.

Ранее истцы заявили, что платные семинары "Университета Трампа" не содержали полезной информации и были больше похожи на рекламные мероприятия, каждый из участников семинаров заплатил $35 тыс. Трамп неоднократно отказывался удовлетворять жалобы на качество обучения.

Украинская правда

Темы: Трамп США
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