Трамп заплатить $1 мільйон штрафу за порушення законодавства у сфері освіти

1600 переглядів
0
Субота, 19 листопада 2016, 10:53

Новообраний президент США Дональд Трамп погодився задовольнити три судових позови на суму 25 мільйонів доларів у справі "Університету Трампа", який більше не функціонує.

Про це пише The Guardian з посиланням на генпрокурора Нью-Йорка Еріка Шнейдермана.

"Угода про врегулювання претензій на $25 млн - приголомшлива поступка Дональда Трампа і значуща перемога для більш 6 тис. жертв його шарлатанського університету", - заявив Шнейдерман.

Згідно з повідомленням, кожна із "жертв" отримає компенсацію, а сам Трамп виплатить до $1 мільйона в якості штрафів у штаті Нью-Йорк за порушення законів в галузі освіти, додав Шнейдерман.

Адвокати Трампа наразі не коментують ситуацію. 

Раніше позивачі заявили, що платні семінари "Університету Трампа" не містили корисної інформації та були більше схожі на рекламні заходи, кожен з учасників семінарів заплатив $35 тис. Трамп неодноразово відмовлявся задовольняти скарги на якість навчання.

Українська правда 

Теми: Трамп США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЗМІ: Пентагон може очолити Джеймс Меттіс, який називав дії РФ в Україні війною 19 листопада 2016, 00:53
Трамп у Білому домі: чому для України не все так погано 18 листопада 2016, 16:27
Порошенко в лютому поїде до Трампа – джерело 18 листопада 2016, 12:37
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Власник "Михайлівського": Рожкова змушувала мене продати банк Кауфману
На саміті Україна-ЄС обговорять безвіз, Мінські угоди та корупцію
Холодницький: Розслідування по Манафорту не просунулося
Порошенко дав свідчення про події на Майдані
Усі новини
Історії про бізнес

Чому українську косметику PeNa зберігають тільки в холодильнику

Музика

Фахівці назвали мелодію, здатну подолати стрес