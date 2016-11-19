"Красный крест" направил на оккупированный Донбасс 8 грузовиков с гуманитаркой

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Суббота, 19 ноября 2016, 11:32

Миссия Международного Комитета Красного Креста направила на неподконтрольные Киеву территории Донецкой области 8 грузовых автомобилей с гуманитарными грузами.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины 19 ноября.

"Через КПВВ Новотроицкое" на въезд на неконтролируемые территории прошли 8 грузовых автомобилей от благотворительной организации от миссии Международного комитета "Красный Крест", - отметили в ГПСУ.

Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медикаменты, продуктовые и гигиенические наборы.

Вместе с тем, по данным ГПСУ, за минувшие сутки в оба направления КПВВ пересекли почти 25 тыс. человек и 4400 транспортных средств, утром 19 ноября на КПВВ на въезд и выезд находились: "Майорское" - 50/160; "Марьинка" - 250/250; "Новотроицкое" - 10/15; "Гнутово" - 25/30.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО гуманитарка
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