"Красный крест" направил на оккупированный Донбасс 8 грузовиков с гуманитаркой
Миссия Международного Комитета Красного Креста направила на неподконтрольные Киеву территории Донецкой области 8 грузовых автомобилей с гуманитарными грузами.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины 19 ноября.
"Через КПВВ Новотроицкое" на въезд на неконтролируемые территории прошли 8 грузовых автомобилей от благотворительной организации от миссии Международного комитета "Красный Крест", - отметили в ГПСУ.
Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медикаменты, продуктовые и гигиенические наборы.
Вместе с тем, по данным ГПСУ, за минувшие сутки в оба направления КПВВ пересекли почти 25 тыс. человек и 4400 транспортных средств, утром 19 ноября на КПВВ на въезд и выезд находились: "Майорское" - 50/160; "Марьинка" - 250/250; "Новотроицкое" - 10/15; "Гнутово" - 25/30.
Украинская правда
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