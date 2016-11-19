"Червоний хрест" направив на окупований Донбас 8 вантажівок з гуманітаркою

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста направила на непідконтрольні Києву території Донецької області 8 вантажних автомобілів з гуманітарними вантажами.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України 19 листопада.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на в'їзд на неконтрольовані території пройшли 8 вантажних автомобілів від благодійної організації від місії Міжнародного комітету "Червоний Хрест", - зазначили у ДПСУ.

Транспортні засоби перевозили для мешканців Донецької області медикаменти, продуктові та гігієнічні набори.

Разом з тим, за даними ДПСУ, минулої доби в обидва напрямки КПВВ перетнули майже 25 тисяч осіб та 4,4 тисяч транспортних засобів, вранці 19 листопада у КПВВ на в’їзд та виїзд перебували: "Майорське" – 50/160; "Мар’їнка" – 250/250; "Новотроїцьке" – 10/15; "Гнутове" – 25/30.

Українська правда