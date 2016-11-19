В Киеве провели флешмоб в поддержку людей, незаконно заключенных в РФ

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Суббота, 19 ноября 2016, 13:48

В Киеве на Майдане Независимости состоялся флешмоб в поддержку незаконно заключенных в России людей, лиц, чьи права нарушены и в знак солидарности с ними.

Об этом сообщили в Amnesty International Ukraine.

По данным организации, акцию провели по случаю открытия 10-го Марафона написания писем в Украине.

"В рамках этого мероприятия люди во всем мире одновременно пишут письма в защиту лиц, чьи права нарушены, и в знак солидарности с ними. В этом году юбилейный Марафон начнется акцией-флешмобом у главного отделения почты на Майдане Независимости - мы откроем 50 желтых зонтиков как символ надежды и защиты, которые несут в себе письма Марафона", - отметили в AI.

Активисты призвали присоединиться к Марафона написания писем в Украине и оставить свои подписи под петициями в поддержку героев Марафона-2016

Украинская правда

Темы: Росcия Киев акции
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IP: 78.37.39.---Vadim Slutsky19.11.2016 15:04
Тут что-то недоговорено. Наверное, - в поддержку людей, незаконно заключённый в РФ И В УКРАИНЕ? Ведь в Украине везде - ТАЙНЫЕ ТЮРЬМЫ СБУ: в Киеве, Харькове, др. крупных городах. И там, совершенно незаконно, удерживают людей, пытают и пр. Причём, часть из них - граждане России, но есть и граждане Украины. Так неужто украинцев интересуют только те, кого незаконно удерживают В ДРУГОЙ СТРАНЕ, - а незаконно удерживаемые в своей собственной не интересуют? Быть того не может!
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