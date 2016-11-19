Порошенко наградил погибших и раненых военных

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Суббота, 19 ноября 2016, 17:03

Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами 16 военных ВСУ, из них 13 посмертно.

Как сообщает пресс-служба президента, он также отметил наградой капрала Национальной полиции.

Представленные к награде бойцы погибли или получили ранения во время боевых действий летом и осенью этого года в районе Авдеевки, Зайцево, Золотого. Среди военных ВСУ служащие 81-й аэромобильной и 93 механизированной бригад.

Военнослужащие отмечены орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденом "За мужество" III степени, орденом Даниила Галицкого и медалью "Защитнику Отечества".

Украинская правда

Темы: Порошенко Вооруженные силы АТО
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