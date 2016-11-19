Полторак приказал создать реестр фондов и земель Минобороны

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Суббота, 19 ноября 2016, 17:51

Министр обороны Степан Полторак поручил в течение двух месяцев создать реестр всех фондов и земель Минобороны.

Как сообщает пресс-служба министерства, об этом он заявил в субботу во время совещания с руководителями квартирно-эксплуатационных подразделений всех уровней, которое состоялось в Киеве.

"Я даю руководителям квартирно-эксплуатационных органов и подразделений Управления капитального строительства задачу: в течение двух месяцев разобраться и создать учет фондов и земель. Создать в электронном и бумажном виде соответствующие альбомы. По всем выявленным проблемными вопросами доложить соответствующим образом руководству и отработать пути их решения", - заявил Полторак.

"По завершению этого срока и после соответствующей проверки, времени у вас больше не будет. Я буду принимать жесткие меры", - предупредил он.

Министр заслушал руководителя рабочей группы - начальника отдела нормативно-методического обеспечения и мониторинга владения и использования имущества и земель обороны Ивана Базарко по проверке состояния учета и использования фондов, земель, арендных отношений и инвестиционной деятельности в Одесском гарнизоне.

В процессе работы комиссии был выявлен ряд нарушений. По всем фактам министр обороны поручил провести расследование и передать материалы в правоохранительные органы.

Украинская правда

Темы: Минобороны
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