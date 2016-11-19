Полторак наказав створити реєстр фондів і земель Міноборони
Міністр оборони Степан Полторак доручив протягом двох місяців створити реєстр усіх фондів та земель Міноборони.
Як повідомляє прес-служба міністерства, про це він заявив у суботу під час наради з керівниками квартирно-експлуатаційних підрозділів усіх рівнів, яка відбулася у Києві.
"Я даю керівникам квартирно-експлуатаційних органів та підрозділів Управління капітального будівництва завдання: упродовж двох місяців розібратися й створити облік фондів та земель. Створити в електронному та паперовому вигляді відповідні альбоми. За усіма виявленими проблемними питаннями доповісти відповідним чином керівництву та відпрацювати шляхи їх вирішення", - заявив Полторак.
"По завершенню цього терміну і після відповідної перевірки, часу у вас більше не буде. Я прийматиму жорсткі заходи", - попередив він.
Міністр заслухав керівника робочої групи — начальника відділу нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння і використання майна та земель оборони Івана Базарко щодо перевірки стану обліку та використання фондів, земель, орендних відносин та інвестиційної діяльності в Одеському гарнізоні.
В процесі роботи комісії було виявлено низку порушень. За усіма фактами міністр оборони доручив провести розслідування та передати матеріали до правоохоронних органів.
Українська правда
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