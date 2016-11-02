"Репортеры без границ" обновили список врагов прессы

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Среда, 2 ноября 2016, 07:54

Международная организация "Репортеры без границ" к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается в среду, 2 ноября, обнародовала новый список крупнейших врагов свободы прессы в мире.

Об этом пишет DW.com.

В обновленный список входят 35 глав государств и правительств, экстремистские и преступные группировки, а также спецслужбы. По мнению "Репортеров без границ", именно они олицетворяют в особенно наглядной форме грубое подавление свободы прессы цензурой, произволом арестами, пытками и убийствами.

Среди новичков позорного рейтинга - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер хунты Таиланда Прают Чан Оча. Также в нынешний рейтинг попали президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также повстанцы-хуситы в Йемене, террористическая группировка "Исламское государство" и члены банды "Ансаруллах Бангла" в Бангладеш.

"Много новых имен среди врагов свободы прессы свидетельствуют о том, что автократы и экстремисты любого калибра до сих пор могут безнаказанно подавлять свободу слова, - заявил представитель "Репортеров без границ" Михаэль Редиске. - Некоторые правители десятилетиями преследуют, подвергают пыткам или убивают критических журналистов .

По мнению представителя организации, ООН следует наконец ввести должность специального уполномоченного по защите журналистов.

Значатся в списке и много "завсегдатаев", которые присутствуют в нем в течение многих лет. Среди них, в частности, президент России Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад, лидер Кубы Рауль Кастро, президент Эритреи Исайяс Афеворки, президент Судана Омар аль-Башир, глава Китая Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В организации "Репортеры без границ" отмечают, что не хотят перечислить в своем списке "врагов прессы" всех, кто своими действиями вредит деятельности журналистов. В этом списке разоблачаются наиболее показательные во многих странах примеры безнаказанных систематических действий, направленных против медиа. Последний раз организация обновляла свой список "врагов прессы" к Международному дню свободы прессы в мае 2013 года.

Темы: свобода слова
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