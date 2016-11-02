Добкин уверяет, что за колонной в Раде употреблял только воду

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Среда, 2 ноября 2016, 17:21

Народный депутат Дмитрий Добкин говорит, что во время заседания в парламенте не употреблял никаких препаратов и отходил попить воды.

Об этом он сказал в эфире "112 канала" в среду.

"На самом деле, я отошел выпить просто бутылку воды "Моршин", - сказал он, добавив, что никаких препаратов не принимал.

"Никаких наркотических или алкогольных вещей я не употреблял", - добавил Добкин.

По словам Добкина, у него есть "проблемы неврологического характера".

"Это касается лично меня. Это вопросы, связанные с моим здоровьем", - сказал Добкин.

"Относительно того, что время от времени показывают журналисты, то что связано с мимикой моего лица, – да, у меня есть проблемы, связанные с моим здоровьем и не хотелось бы, чтобы ни журналисты, ни мои коллеги не спекулировали на этом", - добавил Добкин.

Также он прокомментировал свое планирование отдыха за 135 тысяч евро во время заседания парламента.

"Это была лишь одна из предложений. Действительно собираюсь поехать с семьей на новогодние каникулы с семьей отдыхать. Но почему-то выбрали самый дорогой вариант, хотя там были предложения в разы дешевле. На самом деле, сегодня я еще ничего не купил", - сказал он.

По словам Добкина, зимний отдых он любит проводить, катаясь на лыжах.

Ранее в интернете было опубликовано видео с братом Добкина в Раде. На нем Дмитрий Добкин во время заседания Верховной Рады вел переписку об отдыхе за 135 тысяч евро.

После этого он скрылся за колонну, запил то водой и вернулся в кресло нардепа уже со странным выражением лица.

Его брат нардеп Михаил Добкин заявил, что причиной странного поведения Дмитрия стала соответствующая атмосфера в парламенте.

Темы: Добкин Верховная Рада Харьков
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Комментарии — 2
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IP: 194.9.36.---Dm Gr02.11.2016 17:36
н да, отмазка то некошерная. Вода так конкретно вставляет что-ли? Тогда ДОбам нужно срочно воду в списки А препаратов включать, щас же народ начнет долбиться аквой и всех типать начнет? Вы, че давайте вперед!
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IP: 94.153.209.---pugacz02.11.2016 17:26
Щоб ковтнути води, за колону ховатися не обов'язково :)
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