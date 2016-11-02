Добкін про брата: В Раді від cамого повітря можна сп’яніти

Народний депутат від "Опоблоку" Михайло Добкін прокоментував скандальне відео зі своїм братом в Раді.

Так, в ефірі 112 каналу Добкін заявив, що його брат не мав наміру купувати тур за 135 тисяч євро.

За словами Михайла Добкіна, його брат попросив турагента підібрати йому тур.

"Те, що було опубліковано, то був один із варіантів, то була 5 чи 6 пропозиція, найдорожча. То був відпочинок десь в Індійському океані. Ніхто його не збирався купувати. Попри те, що у мого брата задекларовано багато коштів, для мого брата це досить дорогий відпочинок", - сказав Добкін.

При цьому він не відповів на питання, який же тоді відпочинок обрав його брат.

Журналіст запитав Михайла Добкіна про причину дивної поведінки його брата: "Зрадів недорогій пропозиції чи навпаки засмутився?".

Добкін відповів, що причиною цьому є відповідна атмосфера у парламенті. "Щоб у Верховній Раді перебувати у піднесеному настрої не обов’язково вживати алкоголь чи інші стимулятори. Там така енергетика і така обстановка, і можна зустріти такі обличчя, що від самого цього виду і повітря можна сп’яніти", - сказав він.

Також Добкін заявив, що до його брата прикута велика увага, і опоненти роблять на цьому бізнес. Він заявив, що відео з його братом змонтовано. "Це склейка, вона складається із декількох шматків. Якшо поставити відеокамеру і знімати людину упродовж години-двох, то навіть дуже-дуже спокійну і врівноважену людину можна показати зовсім інакшою", - заявив Добкін.

На уточнюючі запитання журналістів про те, чи вживає Дмитро Добкін якісь медикаменти, Михайло Добкін відповів, що не може розголошувати такої інформації. "Це стосується особисто його. І тільки його бажання дозволить йому розповісти вам те, що можуть знати лише близькі люди", - зазначив нардеп.

Раніше в інтернеті було опубліковано відео з братом Добкіна в Раді. На ньому Дмитро Добкін під час засідання Верховної Ради вів переписку про відпочинок за 135 тисяч євро. Після цього він сховався за колону, запив щось водою і повернувся в крісло нардепа вже з дивним виразом обличчя.

Тетяна Кусок, УП