США не планируют подключаться к "нормандскому формату"

130 просмотров
0
Среда, 2 ноября 2016, 20:07

Соединенные Штаты Америки не планируют присоединяться к "нормандскому формату".

Об этом сказала в интервью посол США в Украине Мари Йованович, передает Радио Свобода.

"Не думаю, что сейчас есть планы о присоединении США к "нормандскому формату". Но это не значит, что США не являются активными в дипломатическом плане. Мы сотрудничаем с Украиной, есть консультации с Францией и Германией. Периодически мы также встречи с русскими, чтобы увидеть, есть ли пути для конструктивного прогресса в этом процессе. Такова наша поддержка "нормандской четверки"", - сказала она.

"Я думаю, мы поддерживаем Украину другими способами и очень активны в этой поддержке. Мы находимся на постоянном контакте с украинскими властями, аналогично - с нашими партнерами во Франции и Германии", - добавила Йованович.

Как известно, после последней встречи в "нормандской формате" президент России Владимир Путин заявил, что не против расширения "нормандского формата" в том числе за счет США.

Темы: США Путин Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ФБР опубликовало документы относительно Билла Клинтона 2 ноября 2016, 07:34
Хакеры атаковали штаб Клинтон через уязвимости Windows – Microsoft 2 ноября 2016, 06:28
Рынки США отреагировали падением на новость о том, что Трамп опередил Клинтон 1 ноября 2016, 20:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В АП Кыргызстана говорят, что Порошенко могли разыграть по телефону
Нацбанк обновил санкции в отношении России
119 нардепов-миллионеров получали компенсацию на жилье
Суд восстановил Ликарчука на должности заместителя Насирова
Все новости
Киев

На Контрактовой появился букомат

Музыкальный ноябрь

Знаковые концерты последнего осеннего месяца