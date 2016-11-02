США не планують підключатися до "нормандського формату"

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Середа, 2 листопада 2016, 20:07

Сполучені Штати Америки не планують приєднуватися до "нормандського формату".

Про це сказала в інтерв'ю посол США в Україні Марі Йованович, передає Радіо Свобода.

"Не думаю, що наразі є плани про приєднання США до "нормандського формату". Але це не значить, що США не є активними в дипломатичному плані. Ми співпрацюємо з Україною, маємо консультації з Францією і Німеччиною. Періодично ми також маємо зустрічі з росіянами, щоб побачити, чи є шляхи для конструктивного поступу у цьому процесі. Такою є наша підтримка "нормандської четвірки"", - сказала вона.

"Я думаю, ми підтримуємо Україну іншими способами і є дуже активними в цій підтримці. Ми перебуваємо на постійному контакті з українською владою, аналогічно – з нашими партнерами у Франції й Німеччині", - додала Йованович.

Як відомо, після останньої зустрічі у "Нормандському форматі" президент Росії Володимир Путін заявив, що не проти розширення "нормандського формату" в тому числі за рахунок США.

Теми: США Путін Донбас
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