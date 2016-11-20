Пограничники задержали представителя "администрации Донецка"
Пограничники задержали в КПВВ "Майорское" представителя власти оккупированного Донецка.
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, гражданин Украины направлялся на своем автомобиле "БМВ" на неконтролируемую территорию.
Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили среди личных вещей мужчины удостоверение "ДНР Администрация города Донецка".
По данному факту сообщены соответствующие правоохранительные органы для проведения фильтрационных мероприятий.
Украинская правда
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