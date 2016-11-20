Прикордонники затримали представника "адміністрації Донецька"

Прикордонники затримали в КПВВ "Майорське" представника влади окупованого Донецька.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, громадянин України прямував на своєму автомобілі "БМВ" до неконтрольованої території.

Під час проведення огляду транспортного засобу прикордонники виявили серед особистих речей чоловіка посвідчення "ДНР Администрация города Донецка".

За даним фактом повідомлено відповідні правоохоронні органи для проведення фільтраційних заходів.

Українська правда