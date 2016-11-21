МВФ не требует поднимать пенсионный возраст - Минфин

Международный валютный фонд не требует поднятия пенсионного возраста для Украины.

Об этом заявила заместитель министра финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала "Интер", передает ZN.ua.

"МВФ не требует поднятия пенсионного возраста в Украине. Есть требование сбалансировать Пенсионный фонд. Конечно, это можно сделать с помощью поднятия возраста, но это не единственный путь. Для сбалансирования можно сделать всех плательщиками Пенсионного фонда", - сообщила она.

При этом Маркарова заявила, что не может гарантировать, что это не произойдет в будущем. Но, на данный момент Украина не достигла рубежа в 60 лет для женщин.

Ранее вице-премьер Павел Розенко заявил, что пенсионный возраст в Украине не будет повышаться 10 лет.