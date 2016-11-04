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Розенко уверяет, что пенсионный возраст не будет повышаться 10 лет

Пятница, 4 ноября 2016, 14:28

Повышение пенсионного возраста для украинцев можно рассматривать только после увеличения продолжительности их жизни.

Об этом во Львове заявил вице-премьер Павел Розенко, сообщает "Укринформ".

"О повышении пенсионного возраста для украинцев можно будет говорить тогда, когда повысится качество и продолжительность их жизни. Ведь сейчас средний возраст мужчин у нас составляет 65 лет, поэтому нельзя давать пенсию человеку только перед смертью", – сказал Розенко.

По его словам, в течение следующих 10 лет правительство будет повышать жизненные стандарты украинцев и, прежде всего, уровень медицинского обслуживания, что позволит увеличить продолжительность жизни в стране.

"Вот тогда можно будет дискутировать об увеличении пенсионного возраста", – считает он.

Розенко и глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный провели во Львове в рамках XVI Международного экономического форума выездное заседание Пенсионного фонда.

Как известно, ранее Розенко заявил, что в следующем году оформить пенсию можно будет без привязки к месту жительства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пенсииРозенко
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