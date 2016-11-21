Пресс-секретарем Белого дома может стать комментатор Fox News

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Понедельник, 21 ноября 2016, 04:38

На должность пресс-секретаря Белого дома избранный президент Дональд Трамп рассматривает консервативную радиоведущую Лору Ингрэм.

Об этом сообщает Reuters.

Ингрэм заявила, что разговаривала с Трампом на эту тему.

"Это интригующая идея" – сказала она.

Ингрэм была советником Трампа в ходе президентской кампании.

Ей 53 года, она является членом Республиканской партии США. Ранее была спичрайтером Рональда Рейгана. Также работала ведущей на нескольких основных телеканалах в США.

Темы: США
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