Прес-секретарем Білого дому може стати коментатор Fox News

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Понеділок, 21 листопада 2016, 04:38

На посаду прес-секретаря Білого дому обраний президент Дональд Трамп розглядає консервативну радіоведучу Лору Інгрем.

Про це повідомляє Reuters.

Інгрем заявила, що розмовляла з Трампом на цю тему.

"Це інтригуюча ідея" - сказала вона.

Інгрем була радником Трампа в ході президентської кампанії.

Їй 53 роки, вона є членом Республіканської партії США. Раніше була спічрайтером Рональда Рейгана. Також працювала ведучою на декількох основних телеканалах в США.

Теми: США
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