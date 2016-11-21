Прес-секретарем Білого дому може стати коментатор Fox News
На посаду прес-секретаря Білого дому обраний президент Дональд Трамп розглядає консервативну радіоведучу Лору Інгрем.
Про це повідомляє Reuters.
Інгрем заявила, що розмовляла з Трампом на цю тему.
"Це інтригуюча ідея" - сказала вона.
Інгрем була радником Трампа в ході президентської кампанії.
Їй 53 роки, вона є членом Республіканської партії США. Раніше була спічрайтером Рональда Рейгана. Також працювала ведучою на декількох основних телеканалах в США.
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