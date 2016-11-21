На Донбассе задержали представителя "правительства ДНР"

20 ноября пограничники задержали в КПВВ "Майорское" Донецкой области представителя так называемого руководства Донецка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Гражданин Украины направлялся на своем автомобиле "БМВ" к неконтролируемой территории. Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили среди личных вещей мужчины удостоверения "ДНР Администрация города Донецка", - говорится в сообщении.

О данном факте сообщено в соответствующие правоохранительные органы.ф