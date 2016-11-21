Сутки в АТО: Боевики снизили число обстрелов

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Понедельник, 21 ноября 2016, 07:01

За прошедшие сутки боевики уменьшили количество обстрелов на всех направлениях, всего зафиксировано 15 обстрелов.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из вооружения танков, БМП, 82 миллиметровых минометов боевики вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по Новотроицкому и Водяному.

На Донецком направлении сепаратисты из минометов и гранатометов обстреляли Луганское и Авдеевку.

На Луганском направлении из тех же видов вооружения были обстреляны Макарово, Желтое, Крымское и Трехизбенка.

Темы: АТО Донбасс
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