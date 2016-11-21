Доба в АТО: Бойовики знизили число обстрілів

За минулу добу бойовики зменшили кількість обстрілів на всіх напрямках, всього зафіксовано 15 обстрілів.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з озброєння танків, БМП, 82 міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів і стрілецької зброї вони били по Новотроїцькому та Водяному.

На Донецькому напрямку сепаратисти з мінометів і гранатометів обстріляли Луганське і Авдіївку.

На Луганському напрямку з тих же видів озброєння були обстріляні Макарове, Жовте, Кримське і Трьохізбенка.