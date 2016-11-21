Доба в АТО: Бойовики знизили число обстрілів
За минулу добу бойовики зменшили кількість обстрілів на всіх напрямках, всього зафіксовано 15 обстрілів.
Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.
На Маріупольському напрямку з озброєння танків, БМП, 82 міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів і стрілецької зброї вони били по Новотроїцькому та Водяному.
На Донецькому напрямку сепаратисти з мінометів і гранатометів обстріляли Луганське і Авдіївку.
На Луганському напрямку з тих же видів озброєння були обстріляні Макарове, Жовте, Кримське і Трьохізбенка.
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