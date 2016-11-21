Доба в АТО: Бойовики знизили число обстрілів

78 переглядів
0
Понеділок, 21 листопада 2016, 07:01

За минулу добу бойовики зменшили кількість обстрілів на всіх напрямках, всього зафіксовано 15 обстрілів.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з озброєння танків, БМП, 82 міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів і стрілецької зброї вони били по Новотроїцькому та Водяному.

На Донецькому напрямку сепаратисти з мінометів і гранатометів обстріляли Луганське і Авдіївку.

На Луганському напрямку з тих же видів озброєння були обстріляні Макарове, Жовте, Кримське і Трьохізбенка.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Донбасі затримали представника "уряду ДНР" 21 листопада 2016, 06:42
АТО: Бойовики зменшили кількість обстрілів 20 листопада 2016, 18:51
24 важкопоранених учасника АТО пройшли курс реабілітації у Словаччині 20 листопада 2016, 14:00
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Києві перекриті вулиці в центрі
Клімкін: Альтернатива "Мінську" - дестабілізація України Росією
Луценко вирушив до Гааги переконувати МКС розслідувати події Майдану
Обама під час "зовсім короткої" розмови закликав Путіна виконувати Мінськ
Усі новини
Музика

Фахівці назвали мелодію, здатну подолати стрес

Роз'яснення ЄК

Як працюватиме нова система дозволів на в'їзд до Шенгену