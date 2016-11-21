Порошенко призвал не повторить ошибки Грушевского и Петлюры

Президент Петр Порошенко призвал украинских политиков сдерживать свои амбиции, чтобы во время внутренней борьбы не допустить потери государства перед внешним врагом.

Об этом он заявил во время выступления по случаю третьей годовщины начала Евромайдана.

"Свойственное любой демократической системе власти соревнование, соревнование с оппозицией не должно выливаться во внутреннюю войну, войну без правил, которая ослабляла бы страну перед внешней угрозой. И чем мутнее вода, тем больше шансов, что враг будет ловить в ней свою рыбу", – заявил он.

Порошенко напомнил, что следующей весной Украина будет отмечать 100 лет с начала национальной революции и призвал не повторить ошибки ее лидеров.

"Вот представьте себе, если бы четыре ключевые фигуры тогдашней эпохи, а именно – Грушевский, Винниченко, Петлюра, Скоропадский – смогли бы тогда вынести за скобки свои внутренние разногласия и объединились бы перед внешними вызовами. Вывод очевиден", – заявил президент.

Также он раскритиковал популистские политические силы, которые, по его словам, подрывают страну изнутри.

"Если бы было принято решение о создании интернационала популистов, мы бы делегировали несколько наших парламентских партий", – сказал он.

Олег Шанковский, УП