Порошенко призвал не повторить ошибки Грушевского и Петлюры

00
5
Понедельник, 21 ноября 2016, 11:39

Президент Петр Порошенко призвал украинских политиков сдерживать свои амбиции, чтобы во время внутренней борьбы не допустить потери государства перед внешним врагом.

Об этом он заявил во время выступления по случаю третьей годовщины начала Евромайдана.

"Свойственное любой демократической системе власти соревнование, соревнование с оппозицией не должно выливаться во внутреннюю войну, войну без правил, которая ослабляла бы страну перед внешней угрозой. И чем мутнее вода, тем больше шансов, что враг будет ловить в ней свою рыбу", – заявил он.

Порошенко напомнил, что следующей весной Украина будет отмечать 100 лет с начала национальной революции и призвал не повторить ошибки ее лидеров.

"Вот представьте себе, если бы четыре ключевые фигуры тогдашней эпохи, а именно – Грушевский, Винниченко, Петлюра, Скоропадский – смогли бы тогда вынести за скобки свои внутренние разногласия и объединились бы перед внешними вызовами. Вывод очевиден", – заявил президент.

Также он раскритиковал популистские политические силы, которые, по его словам, подрывают страну изнутри.

"Если бы было принято решение о создании интернационала популистов, мы бы делегировали несколько наших парламентских партий", – сказал он.

Олег Шанковский, УП

Темы: Порошенко Евромайдан
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Мемориал и музей Революции будут на Аллее Героев Небесной Сотни 21 ноября 2016, 11:39
Порошенко прогнозирует ратификацию Соглашения об ассоциации и ЗСТ 20 ноября 2016, 15:42
Порошенко: Не допущу внутренних конфликтов в Украине 20 ноября 2016, 15:00
Комментарии — 5
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.163.107.---Василь Таранович21.11.2016 13:43
Як казав найчесніший Петро на "Савік Шустер",я життя віддам за свободу слова! От якби вони ще не крали як погані свині,тоді народ готовий покласти життя за державу,але ж захищати вовка в стаді овець,це щось із серіалу-"Мовчіть,бо путін прийде!" або "Сидіть тихо,шатун іде!". Ну як можна вилазити на трибуну перед народом,дивлячись у вічі ,маючи злодійську мораль в душі,проповідувати людям єдність і віру до влади,як можна оголошувати не згоду народу з такою політикою-розхитуванням ситуації? Фарисейство чистої води,жадібність перемогла.Єх Петю,які ж треба мати собачі очі?
ОтветитьС цитатой
IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович21.11.2016 12:27
В час війни - головне боротьба з зовнішнім агресором , загабницькою Росією на чолі з її фюрером Путіним.
А внутрішні вороги , політикани , які любими методами лізуть до влади (Тимошенко, замасковані ригоАнали, комуністи , сепаратисти , рашисти та інша нечисть) мають ЖОРСТКО ПРИСІКАТИСЬ .
Для цього потрібна СИСТЕМНА РЕІФОРМА судово-прокурорська система , яка має присікати прояви антидержавної діяльності в корені !
НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИН ПЕРЕД ДЕРЖАВОЮ має бути забезпечений на 100 %.
ОтветитьС цитатой
IP: 194.44.127.---svchkvl21.11.2016 12:09
Vadim Slutsky:
Молодец, Петро! Риторика уже почти как у Путина: предостерёг от оранжевой опасности. А ведь он умнее, последовательнее и решительнее труса Януковича. То есть - гораздо опаснее. Пожалуй, случись Майдан, Петруша не побоится утопить его в крови: конечно же, чтобы не допустить раскола и не ослаблять страну в период борьбы с внешним врагом.
То що по твоєму він повинен був закликати "давайте повторимо помилки Грушевського і Петлюри".
ОтветитьС цитатой
IP: 93.75.36.---formalin21.11.2016 12:02
Названі визначні історичні персони були перш за все людьми глибоко порядними. Злодюгам та ворюгам не пара! А тому і порівнювати нема чого. Якби у ті часи був нинішній рівень свідомості народу - то й жодних проблем не виникало б. А у наш час - хто буде об'єднуватися навколо злочинної влади?.. Ця риторика не була б шулерською, якби влада хоч трохи доклала зусилля не до оточення влади бандою, а до боротьби з нею!
ОтветитьС цитатой
IP: 178.67.188.---Vadim Slutsky21.11.2016 11:51
Молодец, Петро! Риторика уже почти как у Путина: предостерёг от оранжевой опасности. А ведь он умнее, последовательнее и решительнее труса Януковича. То есть - гораздо опаснее. Пожалуй, случись Майдан, Петруша не побоится утопить его в крови: конечно же, чтобы не допустить раскола и не ослаблять страну в период борьбы с внешним врагом.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
За сутки в зоне АТО ранены 2 бойца – штаб
В штабе АТО пояснили "успех" борьбы ФСБ с "диверсантами" в Крыму
Мемориал и музей Революции будут на Аллее Героев Небесной сотни
Очевидцы: Боевики установили САУ в Макеевке в жилых кварталах
Все новости
Фото

10 архитекторов, у которых был один проект, и тот провалили

Новая жизнь не "с понедельника"

8 шагов, чтобы стать счастливее и здоровее