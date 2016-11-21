Порошенко закликав не повторити помилки Грушевського і Петлюри
Президент Петро Порошенко закликав українських політиків стримувати свої амбіції, щоб під час внутрішньої боротьби не допустити втрати держави перед зовнішнім ворогом.
Про це він заявив під час виступу з нагоди третьої річниці початку Євромайдану.
"Властиве будь-якій демократичній системі змагання влади, змагання з опозицією не повинне виливатися у внутрішню війну, війну без правил, яка послаблювала б країну перед зовнішньою загрозою. І що каламутніша вода, то більше шансів, що ворог ловитиме в ній свою рибу", – заявив він.
Порошенко нагадав, що наступної весни Україна відзначатиме 100 років з початку національної революції і закликав не повторити помилки її лідерів.
"От уявіть собі, якби чотири ключові фігури тодішньої епохи, а саме – Грушевський, Винниченко, Петлюра, Скоропадський – змогли би тоді винести за дужки свої внутрішні розбіжності і об'єдналися би перед зовнішніми викликами. Висновок очевидний", – заявив президент.
Також він розкритикував популістичні політичні сили, які, за його словами, підривають країну зсередини.
"Якби було ухвалено рішення про створення інтернаціоналу популістів, ми би делегували кілька наших парламентських партій", – сказав він.
Олег Шанковський, УП
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А внутрішні вороги , політикани , які любими методами лізуть до влади (Тимошенко, замасковані ригоАнали, комуністи , сепаратисти , рашисти та інша нечисть) мають ЖОРСТКО ПРИСІКАТИСЬ .
Для цього потрібна СИСТЕМНА РЕІФОРМА судово-прокурорська система , яка має присікати прояви антидержавної діяльності в корені !
НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИН ПЕРЕД ДЕРЖАВОЮ має бути забезпечений на 100 %.
Молодец, Петро! Риторика уже почти как у Путина: предостерёг от оранжевой опасности. А ведь он умнее, последовательнее и решительнее труса Януковича. То есть - гораздо опаснее. Пожалуй, случись Майдан, Петруша не побоится утопить его в крови: конечно же, чтобы не допустить раскола и не ослаблять страну в период борьбы с внешним врагом.