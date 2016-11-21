Порошенко закликав не повторити помилки Грушевського і Петлюри

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Понеділок, 21 листопада 2016, 11:39

Президент Петро Порошенко закликав українських політиків стримувати свої амбіції, щоб під час внутрішньої боротьби не допустити втрати держави перед зовнішнім ворогом.

Про це він заявив під час виступу з нагоди третьої річниці початку Євромайдану.

"Властиве будь-якій демократичній системі змагання влади, змагання з опозицією не повинне виливатися у внутрішню війну, війну без правил, яка послаблювала б країну перед зовнішньою загрозою. І що каламутніша вода, то більше шансів, що ворог ловитиме в ній свою рибу", – заявив він.

Порошенко нагадав, що наступної весни Україна відзначатиме 100 років з початку національної революції і закликав не повторити помилки її лідерів.

"От уявіть собі, якби чотири ключові фігури тодішньої епохи, а саме – Грушевський, Винниченко, Петлюра, Скоропадський – змогли би тоді винести за дужки свої внутрішні розбіжності і об'єдналися би перед зовнішніми викликами. Висновок очевидний", – заявив президент.

Також він розкритикував популістичні політичні сили, які, за його словами, підривають країну зсередини.

"Якби було ухвалено рішення про створення інтернаціоналу популістів, ми би делегували кілька наших парламентських партій", – сказав він.

Олег Шанковський, УП

Теми: Порошенко Євромайдан
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Коментарі — 5
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович21.11.2016 13:43
Як казав найчесніший Петро на "Савік Шустер",я життя віддам за свободу слова! От якби вони ще не крали як погані свині,тоді народ готовий покласти життя за державу,але ж захищати вовка в стаді овець,це щось із серіалу-"Мовчіть,бо путін прийде!" або "Сидіть тихо,шатун іде!". Ну як можна вилазити на трибуну перед народом,дивлячись у вічі ,маючи злодійську мораль в душі,проповідувати людям єдність і віру до влади,як можна оголошувати не згоду народу з такою політикою-розхитуванням ситуації? Фарисейство чистої води,жадібність перемогла.Єх Петю,які ж треба мати собачі очі?
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IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович21.11.2016 12:27
В час війни - головне боротьба з зовнішнім агресором , загабницькою Росією на чолі з її фюрером Путіним.
А внутрішні вороги , політикани , які любими методами лізуть до влади (Тимошенко, замасковані ригоАнали, комуністи , сепаратисти , рашисти та інша нечисть) мають ЖОРСТКО ПРИСІКАТИСЬ .
Для цього потрібна СИСТЕМНА РЕІФОРМА судово-прокурорська система , яка має присікати прояви антидержавної діяльності в корені !
НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИН ПЕРЕД ДЕРЖАВОЮ має бути забезпечений на 100 %.
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IP: 194.44.127.---svchkvl21.11.2016 12:09
Vadim Slutsky:
Молодец, Петро! Риторика уже почти как у Путина: предостерёг от оранжевой опасности. А ведь он умнее, последовательнее и решительнее труса Януковича. То есть - гораздо опаснее. Пожалуй, случись Майдан, Петруша не побоится утопить его в крови: конечно же, чтобы не допустить раскола и не ослаблять страну в период борьбы с внешним врагом.
То що по твоєму він повинен був закликати "давайте повторимо помилки Грушевського і Петлюри".
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IP: 93.75.36.---formalin21.11.2016 12:02
Названі визначні історичні персони були перш за все людьми глибоко порядними. Злодюгам та ворюгам не пара! А тому і порівнювати нема чого. Якби у ті часи був нинішній рівень свідомості народу - то й жодних проблем не виникало б. А у наш час - хто буде об'єднуватися навколо злочинної влади?.. Ця риторика не була б шулерською, якби влада хоч трохи доклала зусилля не до оточення влади бандою, а до боротьби з нею!
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IP: 178.67.188.---Vadim Slutsky21.11.2016 11:51
Молодец, Петро! Риторика уже почти как у Путина: предостерёг от оранжевой опасности. А ведь он умнее, последовательнее и решительнее труса Януковича. То есть - гораздо опаснее. Пожалуй, случись Майдан, Петруша не побоится утопить его в крови: конечно же, чтобы не допустить раскола и не ослаблять страну в период борьбы с внешним врагом.
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