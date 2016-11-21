Мемориал и музей Революции будут на Аллее Героев Небесной сотни

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Понедельник, 21 ноября 2016, 11:39

Мемориал и музей Революции создадут в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом заявил президент Петр Порошенко 21 ноября, выступая по случаю третьей годовщины начала Евромайдана.

"Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни не только фактом своего существования, но и расположением должен напоминать о той высокой цене, которую украинский народ заплатил за независимость, свободу и демократию", – сказал он.

"Я разделяю и поддерживаю позицию общественных организаций, в частности, организации "Семья героев Небесной сотни", что этот музей должен быть современным, должны смотреть в будущее, должен быть сформирован лучшими мировыми и украинскими людьми искусства. Он должен быть расположен на земельном участке по адресу Аллея Героев Небесной сотни", – заявил Порошенко.

"И если надо взять на себя политическую ответственность и отдать распоряжение, чтобы именно там, на территории, которая непосредственно прилегает к местам гибели активистов во время Революции Достоинства, – я эту политическую ответственность беру на себя", – сообщил президент.

"И отдаю распоряжение, чтобы (решили – ред.) вопрос выделения этого земельного участка, который до сих пор не решался, поскольку якобы есть несколько судебных решений о передаче его в разные годы разным собственникам, в том числе, и частным. Я подчеркиваю: если нужно политическое решение – я его принимаю", – сказал он.

Порошенко подчеркнул: "Мемориал и Музей революции будет именно на Аллее Героев Небесной сотни. На бывшей улице Институтской".

"Я выступаю инициатором и первым спонсором создания благотворительного фонда по сбору средств для строительства музея-мемориала и проведения международного конкурса на его наилучший проект", – сказал президент.

"Я искренне надеюсь, что сооружение этого чрезвычайно важного для нашего общего дела объекта станет по-настоящему всенародным делом – таким же, каким был наш Европейский Майдан. Майдан, который объединил граждан разных слоев, взглядов, вероисповеданий, благосостояний – на борьбу за общее будущее", – добавил он.

"Сооружение, наполнение и поддержка в дальнейшем деятельности Музея Революции будет логическим продолжение этой объединительной миссии Майдана", – считает Порошенко.

Алена Рощенко, УП

Темы: Майдан Евромайдан Порошенко Киев история
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Комментарии — 2
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IP: 89.175.167.---Sergey Filatov21.11.2016 13:24
Строить музей нужно быстрее.А то через год-другой уже власть поменяется.
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IP: 178.67.188.---Vadim Slutsky21.11.2016 11:55
Вообще в период последнего Майдана погибло больше тысячи человек (не все - в центре Киева, конечно). Но почему-то большая часть из них - хотя они были активистами Революции Достоинства - не "небесные". Их трупы всплывали на Днепре и валялись на островах. Их находили поутру в подворотнях, чудовищно искалеченных. Кого-то беркутовцы раздевали и обливали водой на морозе. Но не повезло им попасть на небо. Комиссия не признала их достойными. Лишь 100 мучеников включили в Элитный Клуб.
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