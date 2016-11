Мемориал и музей Революции будут на Аллее Героев Небесной сотни

Мемориал и музей Революции создадут в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом заявил президент Петр Порошенко 21 ноября, выступая по случаю третьей годовщины начала Евромайдана.

"Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни не только фактом своего существования, но и расположением должен напоминать о той высокой цене, которую украинский народ заплатил за независимость, свободу и демократию", – сказал он.

"Я разделяю и поддерживаю позицию общественных организаций, в частности, организации "Семья героев Небесной сотни", что этот музей должен быть современным, должны смотреть в будущее, должен быть сформирован лучшими мировыми и украинскими людьми искусства. Он должен быть расположен на земельном участке по адресу Аллея Героев Небесной сотни", – заявил Порошенко.

"И если надо взять на себя политическую ответственность и отдать распоряжение, чтобы именно там, на территории, которая непосредственно прилегает к местам гибели активистов во время Революции Достоинства, – я эту политическую ответственность беру на себя", – сообщил президент.

"И отдаю распоряжение, чтобы (решили – ред.) вопрос выделения этого земельного участка, который до сих пор не решался, поскольку якобы есть несколько судебных решений о передаче его в разные годы разным собственникам, в том числе, и частным. Я подчеркиваю: если нужно политическое решение – я его принимаю", – сказал он.

Порошенко подчеркнул: "Мемориал и Музей революции будет именно на Аллее Героев Небесной сотни. На бывшей улице Институтской".

"Я выступаю инициатором и первым спонсором создания благотворительного фонда по сбору средств для строительства музея-мемориала и проведения международного конкурса на его наилучший проект", – сказал президент.

I propose & join sponsorship of the charity fund to build Memorial Museum of the Heavenly Hundred heroes #Euromaidan – @poroshenko pic.twitter.com/Nf5cAVMz5M