Все будет хорошо, если мы не дадим обнулить достижения – Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что экономическое положение украинцев вскоре улучшится.

"Я уверен, что в скором времени эффективность украинских экономических реформ будет чувствовать все большее и большее количество людей. И повышение уровня жизни уже стоит в повестке дня сейчас", – сказал он, выступая в третью годовщину Евромайдана.

"Все будет хорошо, если мы с вами не позволим отдельным политиканам обнулить результат, достигнутый такой дорогой ценой", – заявил Порошенко.

"Насколько впечатляющее единство демонстрирует нынче общество, настолько разъединен, эгоистичен наш политический класс. Он абсолютно не чувствует потребности в связи с внешними обстоятельствами регулировать и держать градус политической конкуренции в пределах разумного", – добавил президент.

Порошенко напомнил, что украинская государственность в своей истории уже переживала потери из-за внутренних расхождений политиков и общественных деятелей.

Алена Рощенко, УП