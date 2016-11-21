Все будет хорошо, если мы не дадим обнулить достижения – Порошенко

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Понедельник, 21 ноября 2016, 12:41

Президент Петр Порошенко считает, что экономическое положение украинцев вскоре улучшится.

"Я уверен, что в скором времени эффективность украинских экономических реформ будет чувствовать все большее и большее количество людей. И повышение уровня жизни уже стоит в повестке дня сейчас", – сказал он, выступая в третью годовщину Евромайдана.

"Все будет хорошо, если мы с вами не позволим отдельным политиканам обнулить результат, достигнутый такой дорогой ценой", – заявил Порошенко.

"Насколько впечатляющее единство демонстрирует нынче общество, настолько разъединен, эгоистичен наш политический класс. Он абсолютно не чувствует потребности в связи с внешними обстоятельствами регулировать и держать градус политической конкуренции в пределах разумного", – добавил президент.

Порошенко напомнил, что украинская государственность в своей истории уже переживала потери из-за внутренних расхождений политиков и общественных деятелей.

Алена Рощенко, УП

Темы: Порошенко экономика история
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Комментарии — 4
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IP: 195.230.155.---Kontrolor21.11.2016 13:32
Ну, чи не ...здобол? Шестизірковому найбільше муляє як зберегти уже нахапане, а тому - зберегти владу. Усе інше - лише інструменти: обіцянки, пошук ворогів справжніх і надуманих, нагородження героїв і псевдогероїв. А насправді народу боїться, як чорт ладану, бо прекрасно усвідомлює, що той терпить лише до строку. Прагнення його і людей зовсім різні, але він вірить, що зможе якось розрулювати тупикові ситуації, що виникатимуть дедалі частіше. А для цього різні способи годяться. Гадаю, що більшість давно прозріла і не вірить цьому бла-бла.
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IP: 217.118.83.---petrius21.11.2016 13:20
Лицемер не сильно уступающий янеку. О каких достижениях он хрюкает? Если в начале своего президенства ещё была хрупкая надежда, что этот олигарх может являться патриотом Украины, то сейчас понятно одно - он патриот собственного кошелька. В общем - такой же жулик как и его предшественники, умнее ведущий себя по единственной причине - страшно потерять всё из-за военных действий. Россия как бы не даёт расслабиться и окунуться в грабёж страны с тем же безумным упоением, с каким это делало двуногое быдло - Янукович. Приходится делать вид, что реформы в жизнь проводит, да и денег из МВФ -- воровать очень хочется... Порошенко должен уйти после выборов, как и большинство старых политиков. Они способны только народ превращать в идиотов, заговаривая им зубы неисполнимыми обещаниями. Надежда на активную часть общества и честные СМИ - они должны всё время давить на этих уголовников в законе.
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IP: 89.175.167.---Sergey Filatov21.11.2016 13:16
Dm Gr:
Снижения налогов на майдане никто не обещал.Обещали всем по паре кружевных трусиков и "безвиз" в ЕС.
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IP: 194.9.36.---Dm Gr21.11.2016 12:52
коли ви вже людей почуєте? Виконайте вимоги хлопців по ринку автомобілів, скільки можна з людей знущатися. ? Знижуйте податки!!
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