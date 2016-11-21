Силовики изучают изъятое имущество заместителя Гонтаревой

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Понедельник, 21 ноября 2016, 13:18

Правоохранительные органы проводят экспертизу имущества, которое было изъято при обыске у заместителя председателя Нацбанка Екатерины Рожковой в рамках расследования банкротства банка "Михайловский".

Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передают "Украинские новости".

"Были обыски у замглавы НБУ, изымались вещи, представляющие интерес для следствия. Сейчас проводятся экспертиза и осмотр изъятого имущества. Пока ей ничего не возвращено. Работа продолжается", - сказал он.

По его словам, ему не сообщено о подозрении. Крищенко добавил, что правоохранители изучают аудиозаписи, обнародованные ранее в СМИ информацию о якобы телефонные разговоры Рожковой по банку "Михайловский".

Как известно, бизнесмен Виктор Полищук обвиняет заместителя председателя Национального банка Екатерину Рожкову в давлении на менеджмент банка "Михайловский" с требованием продать банк.

10 ноября Рожкова заявила, что ее телефонные разговоры прослушивали.

В октябре сотрудники Национальной полиции в ходе обыска в доме заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой изъяли мобильный телефон.

Подробнее о том, что произошло с банком "Михайловский" можно почитать в материале "Экономической правды".

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Темы: Гонтарева НБУ банки
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Комментарии — 1
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IP: 91.225.121.---DND21.11.2016 13:34
Бомбістка банків. Приємо здивовоаний . Їй потріба тюремна реабілітація, хоч і працювала на реставрованих бурбонів, на кого не скаже, ала у таких "державних " службовців є свій бобер.
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