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Заступник Гонтаревої заявила, що її прослуховують

Четвер, 10 листопада 2016, 16:35

Заступник Голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що її телефонні розмови прослуховували.

Про це йдеться в її офіційному коментарі, який розповсюджує НБУ у четвер.  

"Сьогодні в ЗМІ було викладено низку моїх телефонних розмов з менеджментом та акціонерами Платінум Банку. Доводжу до відома ЗМІ, що я перебуваю у постійному діалозі з акціонерами та менеджментом усіх 100 українських банків – від найбільшого банку ("Приват") і до найменшого ("Гефест"). Адже перемовини заступника Голови НБУ, який відповідає за пруденційний нагляд, з акціонерами та менеджментом банків – це звичайний робочий процес. Особливо в період діагностики та оздоровлення банківської системи", - написала вона.

Рожкова зазначила, що у неї постійно відбувається діалог із "проблемними" банками.

Також, вона заявила, що готова розповісти слідчим Національного антикорупційного бюро України або інших правоохоронних органів про кожну розмову, яка вона провела з акціонерами та менеджментом банків.

"Разом із тим хочу звернутися до правоохоронних органів з проханням перевірити, хто і на яких підставах прослуховує мої телефонні розмови та потім розголошує їх. Адже подібні провокації можуть негативно вплинути на стан того чи іншого банку, а зрештою і банківської системи в цілому", - заявила вона.

Як відомо, у жовтні співробітники Національної поліції в ході обшуку в будинку заступника голови Національного банку Катерини Рожкової вилучили мобільний телефон.

"У мене сьогодні був обшук. Вилучили мобільний телефон. Обшук проводився в зв'язку з аферами в банку "Михайлівський", - сказала Рожкова.

Українська правда

Теми: ГонтареваНБУпрослуховування
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