Глава полиции Киева не метит в кресло Деканоидзе и хвалит Трояна

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Понедельник, 21 ноября 2016, 16:01

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко не намерен претендовать на должность руководителя Национальной полиции.

Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям".

"Мне достаточно обязанностей и работы на той позиции, на которой я сейчас и нахожусь. Поверьте, она отнимает у меня все время", – сказал Крищенко.

 
Андрей Крищенко

По его словам, назначенный на должность исполняющего обязанности руководителя Нацполиции Вадим Троян является профессионалом и совершенно разбирается в предмете.

Как известно, Министерство внутренних дел планирует объявить конкурс на должность руководителя Национальной полиции после того, как Хатия Деканоидзе уволилась с этой должности.

Вадим Троян считается человеком, близким к министру внутренних дел Арсену Авакову.

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Темы: полиция
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га21.11.2016 16:39
Професіоналом чого є Троян? Троян, як і Аваков, є комерсами, яких лиха доля занесла в МВС, де вони продовжують займатись комерцією.
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