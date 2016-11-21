Глава полиции Киева не метит в кресло Деканоидзе и хвалит Трояна

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко не намерен претендовать на должность руководителя Национальной полиции.

Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям".

"Мне достаточно обязанностей и работы на той позиции, на которой я сейчас и нахожусь. Поверьте, она отнимает у меня все время", – сказал Крищенко.

Андрей Крищенко

По его словам, назначенный на должность исполняющего обязанности руководителя Нацполиции Вадим Троян является профессионалом и совершенно разбирается в предмете.

Как известно, Министерство внутренних дел планирует объявить конкурс на должность руководителя Национальной полиции после того, как Хатия Деканоидзе уволилась с этой должности.

Вадим Троян считается человеком, близким к министру внутренних дел Арсену Авакову.

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