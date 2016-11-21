Годовщина Революции Достоинства: На Майдане собирается вече

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Понедельник, 21 ноября 2016, 18:40

На Майдане Независимости в Киеве возле стелы собирается вече по случаю третьей годовщины спикера Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Сейчас у стелы находится несколько сотен людей с флагами "Правого сектора" и ОУН.

 
фото: Роман кравец
 
фото: Роман кравец

У здания Главпочтамта проходит еще одно мероприятие, где поют патриотические песни и читают стихи.

Там видны флаги неизвестных партий. С импровизированной сцены звучат противладни призывы.

Как известно, в понедельник с 6:30 утра в связи с мерами в честь Дня достоинства и свободы в Киеве были перекрыты улицы в центре города.

Президент Петр Порошенко 21 ноября, выступая по случаю третьей годовщины начала евромайдан заявил, что мемориал и музей Революции создадут в Киеве на Аллее Героев

Небесной Сотни.

Роман Кравец, УП

Темы: Майдан Киев митинги
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