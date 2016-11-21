Годовщина Революции Достоинства: На Майдане собирается вече
На Майдане Независимости в Киеве возле стелы собирается вече по случаю третьей годовщины спикера Революции Достоинства.
Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.
Сейчас у стелы находится несколько сотен людей с флагами "Правого сектора" и ОУН.
У здания Главпочтамта проходит еще одно мероприятие, где поют патриотические песни и читают стихи.
Там видны флаги неизвестных партий. С импровизированной сцены звучат противладни призывы.
Как известно, в понедельник с 6:30 утра в связи с мерами в честь Дня достоинства и свободы в Киеве были перекрыты улицы в центре города.
Президент Петр Порошенко 21 ноября, выступая по случаю третьей годовщины начала евромайдан заявил, что мемориал и музей Революции создадут в Киеве на Аллее Героев
Роман Кравец, УП
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