У Києві перекрито вулиці в центрі

З 6:30 ранку в зв'язку із заходами на честь Дня гідності і свободи в Києві перекрито вулиці в центрі міста.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Так, були перекриті частина вул. Хрещатик: від вул. Б. Хмельницького до пл. Європейської;

- вул. Інститутська: від вул. Садової до Майдану Незалежності;

- вул. Архітектора Городецького;

- вул. Б. Грінченка.

"Поліція звертається до всіх учасників масових заходів з проханням поставитися з розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій, а також заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням перекритих ділянок вулиць", - йдеться в повідомленні.

"Київський метрополітен" також попереджає, що у зв'язку із заходами до третьої річниці Революції Гідності 21 листопада можливі зміни в роботі станцій метро.

"Зокрема, для уникнення скупчення людей, заплановано закриття входу та виходу зі станції "Хрещатик" до вулиці Інститутська", – інформує відомство.