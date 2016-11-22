Землетрясение в Японии: Украинцам напомнили о "горячих линиях"

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Вторник, 22 ноября 2016, 01:56

В связи с землетрясением и угрозой цунами в Японии граждан Украины, которые находятся в Японии, призывают соблюдать все рекомендации и советы местных властей и отойти от прибрежных районов до тех пор, пока предупреждение о цунами не будет снято.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

"В связи с мощным землетрясением магнитудой 7.3 балла, произошедшего в префектуре Фукусима объявлено предупреждение о цунами в префектурах Фукусима, Иватэ, Чиба, максимальная высота которого в отдельных прибрежных регионах сейчас достигает от 30 до 90 сантиметров", - отмечается в сообщении.

"Посольство Украины в Японии рекомендует в случае пребывания в зоне поражения соблюдать все рекомендации и советы местных властей и отойти от прибрежных районов до тех пор, пока предупреждение о цунами не будет снято. Родственников и близких просим предупредить тех, кто может находиться на побережье", - отметили в МИД.

По информации посольства Украины в Японии, по состоянию на 1:15 по киевскому времени 22 ноября, пострадавших нет.

Открыты горячие линии МИД +380 44 238 16 57, +380 44 238 17 77.

Украинская правда

Темы: Япония МИД
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