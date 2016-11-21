Поблизу Фукусіми - землетрус потужністю 7,3 бали: загроза цунамі, оголошено евакуацію

У Японії поблизу префектури Фукусіма стався землетрус магнітудою 7,3 бали, можливе цунамі, громадян закликають до евакуації.

Як повідомляє CNN, землетрус стався о 5:59 ранку у вівторок за місцевим часом. За повідомленням Японського метеорологічного агентства, наслідком землетрусу може стати цунамі з висотою хвиль до 3 м.

За даними Геологічної служби США, потужність землетрусу оцінюється у 6,9 бали, зазначає The Weather Network.

BREAKING: Tsunami warning issued after preliminary Magnitude 7.3 earthquake strikes off coast of Fukushima, Japan. More details to come pic.twitter.com/0NCIPOiaSz — The Weather Network (@weathernetwork) November 21, 2016

За повідомленням ЗМІ, епіцентр землетрусу знаходився приблизно на глибині 10 км в 67 кілометрах на північний схід від міста Івакі - центру префектури Фукусіма.

Інформації про можливі жертви і руйнування наразі немає, повідомляє DW.

Компанія-оператор атомної електростанції "Фукусіма-1" Tepco повідомила, що на АЕС немає нових руйнувань, а радіаційний фон знаходиться в нормі, передає агентство dpa.

Міжнародна служба мовлення NHK закликала громадян до евакуації.

Громадян України, які перебувають у Японії, просять дотримуватися рекомендацій влади Японії. Як заявив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв у своєму Твіттері, внаслідок землетрусу та загрози цунамі у Фукусімі оголошено евакуацію.

Землетрус 7,3 і загроза цунамі у Фукусімі, 🇯🇵. Оголошено евакуацію. Громадян 🇺🇦просимо викон рекомендації 🇯🇵влади! https://t.co/OGRN4x0D6D — Oleksii Makeiev (@Makeiev) November 21, 2016

Станом на 22:37 (00:37 по Киеву) британське видання The Telegraph з посиланням на NHK повідомило, що хвилі цунами досягли порта Онахама та прибережного міста Сома у префектурі Фукусіма. Також повідомляється, що хвилі досягли АЕС у Фукусімі, детальної інформації про висоту хвиль чи збитки внаслідок цунамі немає.

Як відомо, у березні 2011 року біля узбережжя Японії стався землетрус, який викликав цунамі, яке обрушилося на атомну станцію "Фукусіма-1", що призвело до наймасштабнішої аварії з моменту трагедії на Чорнобильській АЕС. Внаслідок катастрофи загинули понад 15 тисяч осіб, близько 2,5 тис - пропали без вісті.

Українська правда