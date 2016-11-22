Госдеп предупредил об опасности в Европе из-за Идил и Аль-Каиды

Госдепартамент США распространил сообщение с предупреждением для граждан о повышенном риске террористических атак на территории всей Европы.

Согласно сообщению, особую опасность представляет курортный сезон.

В связи с этим граждан призывают проявлять осторожность во время праздничных фестивалей, массовых мероприятиях и на открытых рынках.

Срок действия предупреждения продлится до конца февраля 2017 года.

"Достоверная информация указывает на то, что Исламское Государство, Аль-Каида и их филиалы продолжают планировать теракты в Европе, с акцентом на будущий сезон отпусков и связанные с ним события. Экстремисты могут проводить атаки в этот период практически без предупреждения и использовать самые разнообразные тактики с использованием как традиционных, так и нетрадиционных вооружений ", - говорится в сообщении Госдепа.

Как отмечает DW.com, Госдеп США регулярно выпускает предупреждения для граждан страны об опасности поездок в ряд регионов мира: подобное предупреждение было обнародовано год назад, затем в марте 2016 года и в преддверии чемпионата Европы по футболу во Франции.

Как заявлял ранее официальный представитель Госдепа Джон Кирби, обращение к американцам о потенциальной опасности массовых мероприятий в разгар туристического сезона в Европе является стандартным предупреждением.

Украинская правда