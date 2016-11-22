Держдеп попередив про небезпеку у Європі через ІДІЛ та Аль-Каїду

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Вівторок, 22 листопада 2016, 06:56

Держдепартамент США розповсюдив повідомлення з попередженням для громадян через підвищений ризик терористичних атак на території усієї Європи.

Згідно з повідомленням, особливо небезпечним є курортний сезон.

У зв'язку з цим громадяни закликають проявляти обережність під час святкових фестивалів, на масових заходах та на відкритих ринках.

Термін дії попередження триватиме до кінця лютого 2017 року.

"Достовірна інформація вказує на те, що Ісламська Держава,  Аль-Каїда та їх філії продовжують планувати теракти у Європі, з акцентом на майбутній сезон відпусток та пов'язані з ним події. Екстремісти можуть проводити атаки у цей період практично без попередження та використовувати найрізноманітніші тактики з використанням як традиційних, так і нетрадиційних озброєнь", - зазначено у повідомленні Держдепу.

Як зазначає DW.com,  Держдеп США регулярно випускає попередження для громадян країни про небезпеку поїздок до низки регіонів світу: подібне попередження було оприлюднено рік тому, потім у березні 2016 року та напередодні чемпіонату Європи з футболу у Франції.

Як заявляв раніше офіційний представник Держдепу Джон Кірбі, звернення до американців про потенційну небезпеку масових заходів у розпал туристичного сезону в Європі є стандартним застереженням. 

Українська правда

Теми: тероризм ЄС США
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