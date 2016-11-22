Во вторник на участке Кольцевой дороги Киева ограничат движение
22 ноября с 7:00 до 23:00 движение на одном из участков Кольцевой дороги будет ограничено.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".
В частности, полностью перекрыт будет съезд с Кольцевой дороги на проспект Академика Глушкова (на выезде из города) в связи с капитальным ремонтом транспортной развязки на Одесской площади.
Объехать этот участок можно через путепровод на Одесской площади, говорится в сообщении.
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