У вівторок на ділянці Кільцевої дороги Києва обмежать рух

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Вівторок, 22 листопада 2016, 07:17

22 листопада з 7:00 до 23:00 рух на одній з ділянок Кільцевої дороги буде обмежено.

Про це повідомили у прес-службі "Київавтодору".

Зокрема, повністю перекрито буде з'їзд з Кільцевої на проспект Академіка Глушкова (на виїзді з міста) у зв’язку з капітальним ремонтом транспортної розв’язки на Одеській площі.

Об'їхати цю ділянку можна через шляхопровід на Одеській площі, йдеться у повідомленні.

Теми: Київ дороги
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