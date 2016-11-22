У вівторок на ділянці Кільцевої дороги Києва обмежать рух

22 листопада з 7:00 до 23:00 рух на одній з ділянок Кільцевої дороги буде обмежено.

Про це повідомили у прес-службі "Київавтодору".

Зокрема, повністю перекрито буде з'їзд з Кільцевої на проспект Академіка Глушкова (на виїзді з міста) у зв’язку з капітальним ремонтом транспортної розв’язки на Одеській площі.

Об'їхати цю ділянку можна через шляхопровід на Одеській площі, йдеться у повідомленні.