У вівторок на ділянці Кільцевої дороги Києва обмежать рух
22 листопада з 7:00 до 23:00 рух на одній з ділянок Кільцевої дороги буде обмежено.
Про це повідомили у прес-службі "Київавтодору".
Зокрема, повністю перекрито буде з'їзд з Кільцевої на проспект Академіка Глушкова (на виїзді з міста) у зв’язку з капітальним ремонтом транспортної розв’язки на Одеській площі.
Об'їхати цю ділянку можна через шляхопровід на Одеській площі, йдеться у повідомленні.
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