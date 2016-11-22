В СБУ не знают о возможном обмене Сущенко

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Вторник, 22 ноября 2016, 10:11

СБУ на данный момент ничего неизвестно о переговорах по обмену украинского журналиста Романа Сущенко на Виктора Павленко, обвиняемого в работе на российские ГРУ, задержанного в Ровно.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"Пока мне неизвестно, чтобы начались какие-то переговорные процессы, связанные с задержанным российским шпионом (Павленко, - ред.)", - сказал он.

Ранее адвокат арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин прогнозирует его обмен на агента российской разведки Виктора Павленко, задержанного в Украине в октябре.

Темы: Сущенко
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